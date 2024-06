Plus Neuwied RZ-Analyse: Wer demnächst im Neuwieder Stadtrat regiert Von Hilko Röttgers i Was kommt nach der Papaya-Koalition? Es gibt viele Möglichkeiten, aber nicht alle Varianten sind gleich wahrscheinlich. Foto: Jörg Niebergall Die Papaya-Koalition hat bei der Kommunalwahl ihre Mehrheit im Neuwieder Stadtrat verloren. Jetzt muss ein neues Bündnis her – doch welches? Eine Analyse. Lesezeit: 4 Minuten

In zehn Tagen kommt der neu gewählte Neuwieder Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Doch wer wird dort in Zukunft den Ton angeben? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten, denn die neuen Mehrheitsverhältnisse sind kompliziert. Die RZ holt den Rechenschieber raus und analysiert, was möglich ist. 48 Sitze gibt ...