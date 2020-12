Linz

Es wird ein anderes Fest, und es ist ein besonderer RZ-Adventskalender, in dem 24 Menschen aus dem Kreis Neuwied verraten, wie sie die Weihnachtszeit unter den besonderen Vorzeichen der Pandemie empfinden. Sie verraten aber auch, was für sie daran immer gleich schön bleibt, und geben einen Einblick in ihre persönlichen Traditionen. Heute berichtet Eva M. Dech, Gemeindereferentin der Pfarreiengemeinschaft Linz, wie die Vorweihnachtszeit bei ihr aussieht.