Neuwied

Zu Fuß gehen ist gesund, zu Fuß gehen kann Spaß machen – wenn die Umstände stimmen. Doch wie steht es um die Fußgängerfreundlichkeit in Neuwied? Um das herauszufinden, hat sich die RZ auf einen kleinen Rundgang durch die Innenstadt begeben und sich dafür Unterstützung vom Fachverband Fußverkehr Deutschland, Fuss e. V. – geholt. Sylke Petry ist hauptberuflich Verkehrsplanerin in Darmstadt und hat ein ganz besonderes Auge für Stolperfallen und ungünstige Wegeführung. Sie hat uns erklärt, wo in der Stadt Rücksicht auf Fußgänger genommen wird und wo nicht.