Wie belastend die monatelange Debatte um die Zukunft des Privatgymnasiums Nonnenwerth ist, das auch rund 200 Schüler aus dem Kreis Neuwied besuchen, hat ein runder Tisch in Bad Honnef gezeigt. In der Runde mit rund 50 Besuchern machten sich viele Eltern emotional Luft, fühlten sich zum Teil hilflos, baten die Politik um Hilfe und boten selbst Unterstützung an.