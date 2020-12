Rufe nach Hybridmodellen werden lauter: Schüler fühlen sich oft nicht mehr sicher

Kreis Neuwied

Die Schulen stehen in den jüngsten Wochen immer wieder im Fokus der Debatten zur Corona-Pandemie. Verschiedene Studien legen nahe, dass von ihnen kein großes Risiko, bezogen auf die Verbreitung des Coronavirus, ausgeht. Dennoch zeigen sich immer mehr Menschen aufgrund der sich ständig ändernden Infektionslage verunsichert. Auch bei der Rhein-Zeitung sind mehrere Schreiben von besorgten Eltern und Schülern aus dem Kreis Neuwied eingegangen, von denen einige eine Umstellung von Präsenz- auf Hybridunterricht fordern. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch in Berlin ist jedoch klar, dass eine flächendeckende Umstellung auf Hybridunterricht, zumindest bis Mitte Dezember, nicht vorgesehen ist. Wir haben Schulleiter aus dem Kreis gefragt, wie sie den Sorgen und Ängsten der Schüler und Eltern begegnen und wie sie zum Konzept Hybridunterricht stehen.