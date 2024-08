Plus Rüscheid Rüscheid hat nun einen Fußballkäfig: Der neue Dorftreff für Freizeitsportler ist endlich fertig Von Daniel Dresen i Marcus Asbach, Ortsbürgermeister von Rüscheid, präsentiert den neuen Multifunktionsplatz, der an den alten Bolzplatz angrenzt. Foto: Daniel Dresen Die Ortsgemeinde Rüscheid feiert am 24. August die Einweihung des Multifunktionsplatzes am Ende der Thalhauser Straße. Fast 400.000 Euro hat die neue Sportanlage gekostet, den Großteil der Kosten übernimmt das Förderprogramm Leader. Lesezeit: 2 Minuten

Die vergangenen Wochen haben Sportbegeisterte in Atem gehalten: Nach der spannenden Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land folgten die Olympischen Spiele in Paris. Die dort beobachteten Spielzüge von Fußballern und Basketballern können nun in Rüscheid nachgespielt werden. Angrenzend an den alten Bolzplatz am Ende der Thalhauser Straße ist hier für rund 380.000 ...