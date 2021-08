23 Bäche plätschern in den Verbandsgemeinden Linz, Unkel und Bad Hönningen in Richtung Rheintal. Die mehr oder weniger kleinen Rinnsale können sich bei Starkregen in reißende Flüsse verwandeln. Welche zerstörerische Wucht Wasser entfalten kann, hat die Katastrophe im Ahrtal deutlich gezeigt. Sind die VGs, die für alle 23 Bäche zuständig sind, auf Ernstfälle vorbereitet?