Unkel/Rheinbreitbach

Es ist ein echter Hilferuf, der den Unkeler Ratsmitgliedern in diesen Tagen auf den Tisch flattert. Die Stadt Unkel hat dem Rottlandhof, der angrenzend an Unkel auf dem Gebiet von Rheinbreitbach an der südlichen Grenze von Aegidienberg an der L 253 liegt, zum Ende des Jahres Pachtflächen gekündigt. Die Kündigung erreichte Helga und Klaus Leubner und ihre Tochter Melissa bereits am 3. November des vergangenen Jahres. Seit dieser Zeit lebt die Familie, die den Rottlandhof als Familienbetrieb führt, im Ausnahmezustand.