Plus Neuwied Rosenmontagszug in Neuwied: Tradition trifft Frohsinn in der Deichstadt Trotz geänderter Streckenführung sorgte der Rosenmontagszug durch Neuwied für begeisterte Massen. Die 34 teilnehmenden Gruppen bereiteten heitere Stimmung in der Deichstadt. Von Rainer Claaßen

Die Zeichen standen vorab nicht zum Besten: Wegen der Baustelle in der Schlossstraße musste der Rosenmontagszug in diesem Jahr einen anderen Weg nehmen als bisher üblich. Und noch am Vormittag sah es danach aus, dass aus dem Nieseln in der Stadt ein Dauerregen werden könnte. Doch als sich der Zug ...