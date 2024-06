Rolf Löhmar möchte Ortsvorsteher von Oberbieber bleiben: „Immer nach vorne sehen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Rolf Löhmar, seit 1976 erfolgreicher, selbstständiger Kaufmann. Verheiratet, zwei erwachsene Kinder, in Oberbieber geboren und aufgewachsen – meine Heimat. Als langjähriger Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsvereins Oberbieber habe ich schon viel bewirken können. Immer standen die Erhaltung und der Betrieb unseres Familienfreibades im Vordergrund. Mit viel Herzblut habe ich die Gründung einer Bürgerstiftung vorangetrieben, die heute den langjährigen Betrieb des Freibades sicherstellt.

Mein politischer Werdegang

In 2018 haben sich Oberbieberer Bürger in einem Verein zusammengetan, um parteiunabhängig etwas zu bewegen. In diesem Verein, der Freien Wählergruppe Oberbieber e. V., habe ich seitdem den Vorsitz inne.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Der Lebensmittelmarkt, Ärzte, Apotheker, Bäcker und der Metzger im Ort müssen erhalten bleiben. Ziel der FWG ist es, die Nahversorgung unseres Heimatortes weiter so aufrechtzuerhalten, wie es derzeit ist. Hier habe ich vermittelnde Gespräche geführt und bin guter Hoffnung. Es ist oberstes Ziel der FWG, diese Einkaufsmöglichkeit vor Ort zu erhalten. Wir müssen die Konzepte zur Verhinderung von Starkregenschäden endlich umsetzen. In nahezu allen Neuwieder Stadtteilen gibt es Bürgerhäuser, in denen sich die örtlichen Vereine treffen können. Die rund 100 Jahre alte kleine Turnhalle in der Gladbacher Straße trägt zwar den Namen „Bürgerhaus“, wird den Anforderungen an ein solches aber nicht gerecht. Die FWG möchte ein Bürgerhaus errichten, in dem Vereine wieder ein Zuhause finden.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Ich möchte sowohl den Lila-Platz, aber auch den ehemaligen Campingplatz wieder einer sinnvollen Nutzung zuführen. Ich werde mich weiterhin für den langfristigen Erhalt und der Fortbestand des Oberbieberer Familienbades einsetzen. Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, das Schwimmen zu erlernen. Die neu gegründete Neuwieder Bürgerstiftung wird sich dem Vereinsleben in Neuwied öffnen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung aufzeigen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ungeduld.

Das ist mein politisches Motto

Immer nach vorne sehen.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.