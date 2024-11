Plus Bad Hönningen

Rohrbrüche sind weiter Thema in Bad Hönningen: Kann man das Leitungssystem erneuern?

Von Simone Schwamborn

i Müssen die Wasserrohre in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen erneuert werden, um den massiven Wasserverlust beim Transport zu verhindern? Zu den Vorschlägen der SPD-Fraktion nehmen die VG-Werke jetzt Stellung. Symbol Foto: Uwe Anspach/picture-alliance/dpa

Marode Wasserrohre sorgen in der VG Bad Hönningen dafür, dass viel Wasser verloren geht. Daher muss die VG die Wasserpreise erhöhen, die finanzielle Unterdeckung ist wegen der Diskrepanz zwischen in die VG geschicktem und in der VG ankommendem Wasser zu groß. Die SPD will nun eine Sanierung des Leitungssystems.