Rheinbrohl Römerwelt verzeichnet mehr Besucher: Erweiterung steht noch vor Hürden Das Erlebnismuseum Römerwelt in Rheinbrohl ist offenbar eine Erfolgsgeschichte und hat auch die Corona-Zeit gut gemeistert. „Wir schreiben erfreuliche Zahlen, die zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", betonte Geschäftsführer Frank Wiesenberg im jüngsten Ausschuss Tourismus und Kultur der Verbandsgemeinde Bad Hönningen.

Im Jahr 2022 kamen 11.300 Besucher in die Römerwelt. 2023 waren es bereits 12.531, informierte Wiesenberg. „Damit haben wir eine Trendumkehr da geschafft, wo andere Einrichtungen mit sinkenden Zahlen zu kämpfen haben. Vor Corona sanken die Besucherzahlen auch in Rheinbrohl leicht. Jetzt verzeichnen wir aber ein Plus von 28 Prozent ...