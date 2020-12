Rheinbrohl

Marita Palm ist langsam Expertin in Sachen Ausnahmesituationen. Nachdem sich vom 15. bis 29. September sechs Klassen und sieben Lehrkräfte der Rheinbrohler Römerwallschule in Quarantäne befanden und seit gestrigem Mittwoch eigentlich wieder im Präsenzunterricht befinden sollten, führte eine zweite Infektionskette mit zwei positiv getesteten Personen und vier Klassen sowie elf Lehrkräften in Quarantäne dazu, dass es an der Realschule plus diese Woche statt Präsenz- nun Online-Unterricht gibt, so die Schulleiterin. „Gesundheitsschutz steht an oberster Stelle“, bekräftigt Palm die Entscheidung von ADD, Gesundheitsamt und Schulträger vom Wochenende, den Präsenzunterricht aufgrund der aktuellen Entwicklung erst einmal auszusetzen.