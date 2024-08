Rodenbacher Dorftreff feiert seine 250. Auflage: Vor 12 Jahren wurde aus einer Idee etwas ganz Großes

Anzeige

Als sich am 27. Februar 2012 acht engagierte Rodenbacher Senioren zum ersten „Dorftreff“ in der ehemaligen Volksschule trafen, hätten sie nicht gedacht, dass man nach mehr als zwölf Jahren nun die 250. Veranstaltung dieser Art mit einem Gläschen Sekt und einem Stück Kuchen an gleicher Stelle feiern würde.

Viel Wasser ist in all den Jahren den Rodenbacher Buchbach hinuntergelaufen und etliche Veranstaltungen haben die rührige Ingelore Häntze sowie ihr Team organisiert und damit den Räumlichkeiten jede Menge Leben eingehaucht. Standen in der Anfangsphase Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten im Vordergrund, war die Vielfalt der Veranstaltungen an Einfallsreichtum fast schon nicht mehr zu überbieten – von Konzerten bis zu Schallplatten-Nachmittagen. Jetzt haben die Rodenbacher Oldies nur noch einen Wunsch: Dass mit einem barrierefreien Zugang keine Rodenbacher Senioren mehr vom Dorftreff ausgeschlossen werden.