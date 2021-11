Schlussendlich geht es um Schuld, Verantwortung und um die Frage: „Wie hätte ich in dieser Situation gehandelt?“ Genau diese Frage will Peter Mönnig mit seinem Roman „Grenzverschiebung“ in die Köpfe der Leser setzen. Mönnig ist eigentlich Direktor des Amtsgerichts Linz. In „Grenzverschiebung“ setzt er sich auf 457 Seiten mit der Ministerialbürokratie im Dritten Reich auseinander.