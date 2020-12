Leutesdorf

Es ist eine herbe Enttäuschung für die engagierten Leutesdorfer, die sich im April vergangenen Jahres in der Bürgerinitiative (BI) „Wir Leutesdorfer: Rettet die Rheinanlagen!“ (die RZ berichtete) zusammengeschlossen hatten: Der Gemeinderat schob einem geplanten Bürgerentscheid zum Erhalt der Rheinwiese in ihrer jetzigen Form einen Riegel vor und erklärte ihn in seiner jüngsten Sitzung für nicht zulässig. Bei Harald Stoffels, dem Organisator der BI, und seinen Mitinitiatoren machten sich nach dem Votum des Rates Frust und Enttäuschung breit. Doch sie kündigten an, dass sie weiter dafür kämpfen würden, die Rheinanlagen in ihrer jetzigen Form zu erhalten.