Plus Neuwied Rheinhochwasser: Ein Neuwieder Deichtor wegen Rheinfluten teils geschlossen Von Ralf Grün i Wenn das Rheinhochwasser entsprechende Pegelstände erreicht, schließt die Feuerwehr wie hier im November 2023 die Deichtore in Neuwied. Aktuell ist das Deichtor an der Pfarrstraße zum Teil geschlossen. Archiv Foto: Ulf Steffenfauseweh Die Unwetter im Süden der Bundesrepublik lassen auch die Pegelstände entlang des Rheins teils drastisch ansteigen. Wie unsere Zeitung auf Nachfrage bei der Stadt Neuwied erfuhr, rechnet Wehrleiter Kai Jost mit einem Pegel von 6,40 Metern. „Dann würden wir noch mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt er. Lesezeit: 1 Minute

Feuerwehrleute haben am Montagmorgen laut Stadtsprecher Ulf Steffenfauseweh am Deichtor in der Pfarrstraße die untere Hälfte geschlossen: „Das ist traditionell die erste Maßnahme. Dort würde es ab einem Pegelstand von 6,35 Metern hereinlaufen.“ Bei einem Pegel von 6,40 Metern könnte das Wasser also „ein wenig dagegenplätschern“. Weitere Maßnahmen würden erst ergriffen, ...