Neuwied

Kürzlich hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord als Obere Wasserbehörde in einer Pressemitteilung angekündigt, dass das Land Rheinland-Pfalz ab Frühjahr 2021 den Engerser Rheindeich sanieren will. Es ist die umfangreichste Baumaßnahme seit Bestehen der Hochwasserschutzanlage. Die Rhein-Zeitung beantwortet in diesem Artikel die wichtigsten Fragen zu dem 4-Millionen-Euro-Projekt.