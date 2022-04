Wo ist Hanni? Ihr bester Pferdekumpel ist noch da, aber von dem Haflinger fehlt am Donnerstagmorgen auf der Rheinbrohler Weide jede Spur. Am Ende taucht die 30-Jährige in einem Gut einige Täler weiter wieder auf – dort, wo sie vor vielen Jahren gelebt hat. Und der Besitzer fragt sich verzweifelt: Warum habe ich plötzlich ein Pferd zu viel im Stall?