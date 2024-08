Plus Rheinbrohl

Rheinbrohl hat neue Beigeordnete: Ortsgemeinderat hat sich jetzt konstituiert

Von Sabine Nitsch

i An der Spitze der Ortsgemeinde Rheinbrohl stehen neben Oliver Labonde (2. von rechts), Regine Flöer (rechts), Frank Roeder (links) und Desiree Schwarz-Hofenbitzer. Foto: Sabine Nitsch

Der wiedergewählte Rheinbrohler Ortsbürgermeister Oliver Labonde kann in dieser Legislaturperiode auf ein neues Beigeordnetenteam bauen. In der konstituierenden Ratssitzung im Römersaal, wurde in geheimer Wahl Regine Flöer (CDU) zur Ersten Beigeordneten gewählt. Sie erhielt 18 von 20 möglichen Stimmen. Weiterer Beigeordneter wurde Frank Roeder (SPD) mit 16 Stimmen und Desiree Schwarz-Hofenbitzer (CDU). Für sie stimmten zwölf Ratsmitglieder.