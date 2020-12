Rheinbreitbach

Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist es fast geschafft. Die Bauarbeiten in der Rheinblickstraße in Rheinbreitbach, deren Zeitplan Kritik an der Verbandsgemeinde hervorgerufen hatte, sind nun auf der Zielgeraden, teilt Bürgermeister Karsten Fehr mit. Die Haupt-, Gas- und Wasserleitung im Teilabschnitt der Straßen „Unter den Birken“ bis „Simrockstraße“ sind Ende November fertiggestellt worden, und auch die Hauptleitungen im Ringverschluss im Kreuzungsbereich „Simrockstraße“/„Obere Rheinblickstraße“ sind fertig, die neue Hauptversorgung ist in Betrieb.