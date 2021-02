Rettung für Neuwieder Kulturgut: VG Asbach bezahlt Zoobesuche für Schüler

20.000 Euro will die Verbandsgemeinde Asbach bereitstellen, um in den nächsten zwei Jahren Grundschülern sowie Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Zoobesuche in Neuwied zu ermöglichen. So das einstimmige Votum des Rates der Verbandsgemeinde Asbach. Grundsätzlich sollen auch die Transportkosten übernommen werden. Dazu werden jedoch erst einmal die genauen Kosten ermittelt. Für Schüler von weiterführenden Schulen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht an Ausflügen et cetera teilnehmen können, wird es einen sogenannten Feuerwehrtopf in entsprechender Höhe geben.