Rengsdorf

Am liebsten würden sie den ganzen Ort zur 30er-Zone umwidmen: Seit die Umgehungsstraße da ist, suchen die Rengsdorfer nach einem passenden Verkehrskonzept für ihren Ort. Vor allem die Gestaltung des Parkraums ist nicht so einfach. So war es in der ersten Sitzung des Ortsgemeinderates nach der Zwangspause die Baiertorstraße, die unter den Fraktionen für Redebedarf sorgte: Sind in der engen Straße Parkbuchten sinnvoll oder nicht?