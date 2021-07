Rengsdorfer Rat macht Weg für Bauland frei: 25 000 Quadratmeter sollen zu Bauland werden

Was Neubaugebiete angeht, hat sich die Ortsgemeinde Rengsdorf in der Vergangenheit merklich zurückgehalten. Aus gutem Grund: „Wir haben im Rat festgehalten, dass für uns die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung kommt, dass wir also erst im Ort etwaige Baulücken füllen wollen, ehe wir wieder am Ortsrand Baugrundstücke ausweisen. Neubaugebiete haben wir derzeit keine in Planung“, erklärt Ortsbürgermeister Christian Robenek. Gleichwohl fasste der Ortsgemeinderat jetzt einen Aufstellungsbeschluss für die dritte Änderung des Bebauungsplanes „Schauinsland Auf den Heiden“.