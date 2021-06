Rengsdorfer Freibad öffnet am Samstag: Buchung der zwei Schwimmzeiten erfolgt online – Infos auch zu Urbach und Hausen

Fast zwei Jahre sind vergangen, als der letzte Badegast der Saison 2019 des Rengsdorfer Freibades verlassen hat. Die unklare Corona-Lage im Vorjahr hielt die Ortsgemeinde als Betreiberin davon ab, das Bad turnusmäßig zu öffnen, was für reichlich Enttäuschung sorgte (die RZ berichtete). Doch die Kommune führte gute Gründe für ihre Entscheidung an. Aufgrund der sich zunehmend entspannenden Pandemielage stand für den Ortsgemeinderat bereits Ende März fest, dass das Bad in diesem Jahr auf jeden Fall geöffnet werden soll. Freibadjünger dürfen schon die Tasche packen, denn an diesem Samstag, 12. Juni, geht der Spaß wieder los.