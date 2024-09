Schon das Einholen des Kirmesbaumes entwickelte sich in Rengsdorf bei zahlreichen Zuschauern zu einem echten Spektakel (Foto). Dabei hatte der Burschenverein und seine Maimädchen noch jede Menge mehr Aktivitäten wie Partymucke, Fahrradschmücken und Kinderfest im Kirmesprogramm.

Gut behütet beim Baumaufstellen in Rengsdorf.

Gut behütet beim Baumaufstellen in Rengsdorf. Foto: Jörg Niebergall

Nach dem Zeltgottesdienst startete am Sonntag der große Kirmesumzug mit dem Maikönigspaar Hannah Franke und Adrian Steinebach durch den Ort, am Abend wurde die Bierzeitung verlesen, und die große Party ging weiter. Heute locken ab 11 Uhr der Freibierfrühschoppen sowie das Speck- und Eieressen und natürlich gute Laune wieder viele Besucher an.