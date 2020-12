Neuwied

Am Anfang war das Wort – und dann kamen Politiker, Trash-TV und das Internet. Und dann noch Religion und weltweite Wirtschaft obendrauf? „Die Welt wird immer komplexer, deshalb halten wir uns so gern an Regeln“, sagt René Sydow. Der Kabarettist hat es sich zur Aufgabe gemacht, zwischen Schwarmintelligenz und der Dummheit der Masse Fragen zu stellen.