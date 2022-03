In mehreren Sitzungen des Ortsbeirates Heimbach-Weis ist der Löschweiher im „Schersgrund“ zur Sprache gekommen. Bereits seit Herbst 2019 ist das ehemals zur Waldbrandbekämpfung gedachte Gewässer ein regelmäßiges Thema auf dem Schreibtisch von Ortsvorsteher Markus Blank. Seinerzeit war man zu der Einsicht gekommen, dass der an dieser Stelle durch einen Damm künstlich aufgestaute Heimbach renaturiert werden soll. Das Projekt zieht sich allerdings in die Länge.