Renaturierung als Schutz vor Überflutung: Ockenfelser Bach wird von Korsett befreit

Der Ockenfelser Bach plätschert beschaulich mäandernd durch die Landschaft. Idylle pur. Das ändert sich schlagartig, wenn es gießt wie aus Eimern oder sogar Starkregen über Ockenfels niedergeht. Dann wird aus dem beschaulichen Rinnsal ein reißendes Gewässer, das Geröll, Äste und alles was sich in seinem Weg befindet, mitreißt. Wege, Anliegergrundstücke, dazu gehört auch der Kindergarten, und Straßenflächen nicht nur in Ockenfels, sondern auch im Ortsteil Kasbach der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg stehen unter Wasser.