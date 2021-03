Der Countdown läuft. Inzwischen sind alle Briefwahlvorstände aus ihren Pausen zurückgekehrt. Einzelne Mitglieder schauen immer wieder auf die Uhr – es dauert nicht mehr lang. Nun trudeln noch die allerletzten Briefwahlunterlagen ein, werden verteilt und auf Zulassung überprüft. Es ist jetzt 18 Uhr. Schon wenige Minuten später sind alle 15 Briefwahlvorstände in der großen Turnhalle am Schulzentrum in Niederbieber fokussiert, sie sortieren für die Auszählung vor.