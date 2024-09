Reisezentren mit neuen Öffnungszeiten: Für Neuwied wird eine Lösung gesucht

Neuwied/Region. Die Deutsche Bahn hat in Abstimmung mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord die Öffnungszeiten der Reisezentren der Bahnhöfe Neuwied, Andernach, Remagen, Bad Neuenahr, Gerolstein, Cochem, Wittlich und Trier-Hauptbahnhof geändert. Die neuen Öffnungszeiten gelten bereits seit dem 9. September. Dies geht aus einer Pressemitteilung des SPNV Nord hervor.

Das Bahnhofsgebäude in Neuwied ist gesperrt. Foto: Jörg Niebergall

Zu beachten ist: Das Reisezentrum in Neuwied darf seit der gutachterlichen Sperrung des Bahnhofsgebäudes weiterhin nicht betreten werden. Die Deutsche Bahn und der SPNV Nord suchen momentan gemeinsam nach einem Standort außerhalb des Bahnhofsgebäudes, an dem der Fahrkartenverkauf zügig wiederaufgenommen werden kann, heißt es.

Für Koblenz-Hauptbahnhof ergeben sich laut SPNV keine Änderungen. An den Standorten Neuwied, Andernach, Remagen, Bad Neuenahr, Gerolstein, Cochem und Wittlich bleiben die Reisezentren nun am Wochenende geschlossen. An den übrigen Wochentagen reduzieren sich die Öffnungszeiten. Die Kürzungen betreffen die frühen Morgen- und späten Nachmittagsstunden. Die neuen Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 16.15 Uhr.

„In den betroffenen Reisezentren kam es zuletzt leider immer wieder zu personellen Engpässen. Gleichzeitig sank die Nachfrage in den Reisezentren. Um auch weiterhin ein zuverlässiges Angebot mit einer guten Beratung bieten zu können, ist die Anpassung der Öffnungszeiten notwendig“, erläutert Steffen Breuer vom SPNV Nord, der Aufgabenträger für den Schienennahverkehr im Norden von Rheinland-Pfalz ist. red

Die aktuell gültigen Öffnungszeiten findet man im Internet unter www.bahnhof.de unter Eingabe des Standorts in das Suchfeld.