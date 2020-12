Bad Hönningen

Die Waldsitzung des Bad Hönninger Stadtrates nahm Beigeordneter Werner Lahme zum Anlass, den neu gewählten Stadtbürgermeister Reiner W. Schmitz zu verpflichten und in sein neues Amt einzuführen. Er fühle sich, so Schmitz, ein wenig an die Vereidigung von Joschka Fischer vor 25 Jahren erinnert, weil er zu seiner Vereidigung Turnschuhe trage. Das sei jedoch nicht dem Wandel seiner politischen Einstellung geschuldet, sondern der Tatsache, dass die Sitzung des Stadtrates coronabedingt in der Turnhalle der Marienschule stattfinde.