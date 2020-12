Bad Hönningen

Als einziger Kandidat tritt Reiner W. Schmitz am 25. Oktober in Bad Hönningen zur Wahl des Stadtbürgermeisters an, alle Fraktionen im Stadtrat haben ihn gemeinsam für die Nachfolge des krankheitsbedingt zurückgetretenen Ulrich Elberskirch nominiert. Nach zwei Jahren als Beauftragter der Verbandsgemeinde will Schmitz noch mal ein neues Kapitel in der Kommunalpolitik aufschlagen.