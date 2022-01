Erst wenige Tage vor der Show war klar, dass die geltenden Corona-Regeln ihr Stattfinden zulassen. Trotz dieser Unsicherheit war der Saal mit 50 Besucherinnen ausverkauft: In diesem Fall kann man das bedenkenlos so schreiben, ohne dabei ans Gendern zu denken, da die Männer bei der vom Neuwieder Kleinkunstverein organisierten „Ladies Night“ eindeutig in der Minderzahl waren.