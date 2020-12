Buchholz-Krautscheid

Er ragt weit über die Baumkronen hinaus: Die Firma Clarios Recycling hat an ihrem Unternehmenssitz in Krautscheid einen neuen Kamin gebaut, der in der Ortschaft nicht zu übersehen ist. Einige Anwohner fragten sich, ob der Kaminneubau ein Zeichen dafür ist, dass Clarios die Produktion erweitern will und eine Zunahme des Batterierecyclings in Zukunft auch eine höhere Belastung der Umwelt mit sich bringen könnte. Die RZ hat den Ortsbürgermeister von Buchholz, zu dem der Ortsteil Krautscheid gehört, Konrad Peuling, sowie den Werkleiter von Clarios gefragt.