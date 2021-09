Sie ist ein Chamäleon, live meist eine Granate, auf Alben mitunter poppig gefällig. Und selbst auf der Bühne gibt Rebekka Bakken zwischendurch Singer-Songwriter-Lieder mit West-Coast-Einschlag zum Besten. Auch beim Auftritt vor dem Schloss Engers ist von früherer Celine-Dion-Eingängigkeit nichts mehr zu spüren. Die Norwegerin, die zuvor in Metropolen wie New York und Wien zu Hause war, ist bei bestem „RheinVokal“-Festivalwetter am vergangenen Freitag gut aufgelegt.