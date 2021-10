Dass Firmen und Kommunen das von der Flutkatastrophe getroffene Ahrtal mit hohen Beträgen im fünf- oder gar sechsstelligen Bereich unterstützen, sieht man in letzter Zeit häufig. Doch an der Realschule plus in Neustadt haben die Schüler mit einer Spendenwanderung am Mittwoch, 6. Oktober, nun die stolze Summe von 22.777 Euro eingenommen, die in den Wiederaufbau im Kreis Ahrweiler fließen sollen.