Reaktion auf Trockenperioden: Wie die Wasserversorgung in der VG Puderbach sichergestellt werden soll Von Lars Tenorth Die Wasserwerke der VG Puderbach wollen zukünftig noch mehr Wasser durch den Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen beziehen. Die VG Puderbach will die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA) weiter ausbauen. Auch die VG Rengsdorf-Waldbreitbach sieht Handlungsbedarf bei Wasserreserven.

Längerfristige Wasserknappheit war gerade in den Jahren 2018 bis 2020 ein großes Problem in der Region. Lang anhaltende Trockenperioden mit hohen Temperaturen sorgten dafür. Die Verbandsgemeinde Puderbach hatte damals beispielsweise mehrfach zum Wassersparen in den Sommermonaten aufgerufen, Verbote gab es jedoch nicht. Gerade an besonders heißen Tagen war der Spitzenverbrauch ...