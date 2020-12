Reaktion auf hohen Inzidenzwert: Schulbehörde ordnet für Kreis Neuwied Wechselunterricht an

Kreis Neuwied

Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Neuwied steigen trotz Teilshutdown immer weiter an. Inzwischen ist mit einer Inzidenz von mehr als 200 eine weitere kritische Marke erreicht, die laut geltender Verordnung zur Bekämpfung der Pandemie zusätzliche Maßnahmen nach sich ziehen muss. Dabei liegt ein Hauptaugenmerk auf den Schulen. Auf Empfehlung der Kreisverwaltung hat die zuständige Schulbehörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Koblenz, verfügt: Spätestens ab Dienstag, 15. Dezember, sollen die Schulen im Kreis Neuwied ab Klassenstufe 8 auf Hybridunterricht umstellen. Heißt: Ab dann wird im Wechsel eine Hälfte der Klassen zum Präsenzunterricht in die Schule kommen, während die andere Hälfte online zu Hause unterrichtet wird.