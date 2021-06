Seit einiger Zeit trägt sich die Ortsgemeinde Anhausen mit dem Gedanken, ihr Jugend- und Kulturzentrum in den Räumen über der Sparkassenfiliale komplett in Wohntraum umzuwandeln. Jetzt hat der Rat die ersten Aufträge vergeben, die beim Umbau der oberen Etage der gemeindeeigenen Immobilie an der Neuwieder Straße anfallen.