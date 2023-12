Plus Puderbach Rat der VG Puderbach empfiehlt Verzicht auf Feuerwerk: Die Gründe dafür Die Grünen hatten einen Antrag in der jüngsten Ratssitzung gestellt. Eine kurze Debatte gab es rund um Verbotszonen. Von Lars Tenorth

Nach ruhigeren Jahren aufgrund der Corona-Pandemie und der in diesem Kontext erlassenen Verordnungen brannten die Feiernden dagegen zum Jahreswechsel 2022 auf 2023 vielerorts ein großes Feuerwerk ab. Unter anderem aufgrund der Umweltschäden und des Tierwohls stellte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der jüngsten Puderbacher Verbandsgemeinderatssitzung einen Antrag, in der es ...