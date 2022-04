Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer – alle teilen sich die Straßen in Leutesdorf. Doch manchmal kann das Tempo der Autofahrer unangepasst sein. So empfinden es jedenfalls die Anwohner der August-Bungert-Allee und des Neuer Weges. Auf Beschwerden von Anwohnern in beiden Straßen hat der Ortsgemeinderat Leutesdorf nun mit einem einstimmigen Beschluss reagiert.