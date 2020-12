Thalhausen

Ein Mann, der am frühen Freitagmorgen in Thalhausen randaliert hat, hielt die Polizei in Atem. Laut Bericht traf eine Funkstreifenwagenbesatzung den Mann sitzend auf seinem Motorrad mit laufendem Motor an. Trotz mehrfacher Aufforderung und Androhung von Zwangsmaßnahmen weigerte sich der Mann, seine Personalien anzugeben und vom Motorrad abzusteigen.