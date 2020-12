Kreis Neuwied

Trotz Corona geht es weiter: Das Leader-Programm in der Raiffeisen-Region geht in die nächste Runde. „Beim aktuellen Förderaufruf wurden sogar so viele Projekte eingereicht wie nie zuvor“, freut sich Leader-Managerin Marion Gutberlet. So ist unter dem Strich ein bunter Strauß von Förderprojekten herausgekommen, der von Dorftreffs bis zu groß angelegten Handelskonzepten reicht.