Rätselhaftes Flugzeug über der Region Linz: Spurensuche führt zu Luftbildern für NRW

Wer Anfang des Monats in den Himmel geschaut hat, konnte bei genauerer Betrachtung ein Kleinflugzeug erblicken, das immer wieder seine Kreise über Teile der Verbandsgemeinden Linz, Unkel und Asbach flog. Der ein oder andere mag sich gefragt haben, was es mit dem rätselhaften Flugzeug, das in regelmäßigen Abständen wiederkehrte, auf sich hatte. Wurden durch das Forstamt Luftaufnahmen des Waldes gemacht? Hat Google für seine Karten aktuelle Fotos der Region gemacht? Die RZ hat sich auf Spurensuche begeben – und herausgefunden, was der Flieger im Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen gemacht hat.