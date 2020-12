Neuwied

Sie schimmert ein wenig, wenn die Sonne durch sie hindurchscheint, ist größer als ein Zwei-Euro-Stück und gibt mit ihrer Gravur Rätsel auf. All das dürfte die fünfjährige Paula fasziniert haben, als sie kürzlich die mysteriöse Münze zwischen den Steinen entdeckte, während sie im Schlosspark am Rhein mit ihrem Großvater Steine ins Wasser flipperte. So fasziniert, dass sie den neuen Schatz gleich ihrem Großvater zeigte.