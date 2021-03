Einstimmig mit einer Enthaltung votierte der Verbandsgemeinderat Asbach dafür, sich der regionalen Onlineplattform „wällermarkt“ anzuschließen. Mit 50 Cent pro Einwohner beteiligt sich die VG an dem Genossenschaftsprojekt: Dieses soll im Juli an den Start gehen, wenn sich bis dahin mindestens 50 Händler gefunden haben, um den Kunden „von Anfang an ein attraktives Sortiment zu bieten“. Nach Puderbach ist Asbach damit die zweite VG im Landkreis Neuwied, die sich an dem Projekt beteiligt.