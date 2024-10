Plus Puderbach Puderbacher Wolfsrudel sorgt im Westerwald für Aufsehen: VG-Bürgermeister erfährt es erst aus den Medien Von Daniel Dresen i Bereits im vergangenen Jahr hat sich ein Wolfsrudel in der VG Puderbach angesiedelt. Foto: Symbolbild: picture alliance/dpa/Patrick Pleul/picture alliance/dpa/Patrick Pleul Ein Wolfsrudel hat sich in der VG Puderbach angesiedelt. Puderbachs VG-Bürgermeister Volker Mendel und Markus Mille, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, äußern ihre Bedenken. Lesezeit: 5 Minuten

Der Kreis Neuwied hat nun sein eigenes Wolfsrudel: Die Nachricht des Koordinationszentrums für Luchs und Wolf (Kluwo) über die Ansiedlung des Raubtieres in der VG Puderbach sorgte in der vergangenen Woche für Aufsehen. Der Wolfsrüde, der eigentlich aus der Glücksburger Heide in Sachsen-Anhalt stammt und im April einen Esel in ...