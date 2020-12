Puderbach

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten, Mitarbeitern von Entsorgungsfirmen und den Verbandsgemeindewerken hat Ende Januar erfolgreich versucht, die Havarie im Faulturm der Kläranlage „Hölzches Mühle“ bei Puderbach in den Griff zu bekommen. Leitungen waren geborsten, Faulschlamm trat in großen Mengen aus und drohte in den Holzbach zu laufen und diesen zu verseuchen. Inzwischen sind die Schäden behoben, die Anlage läuft wieder reibungslos – auch im Volllastbetrieb, informiert Bürgermeister Volker Mendel auf RZ-Anfrage.