Protestkundgebung gegen AfD-Veranstaltung: Geflüchteter Schüler hält bewegende Rede Der aus Syrien geflüchtete Schüler Aghid Al-Masalmeh hielt eine sehr überzeugende Ansprache. Es herrscht eine friedvolle Atmosphäre auf der Demostration in Oberhonnefeld-Gierend. Rund 150 Menschen sind gekommen.

Viele Menschen sind schon seit längerer Zeit von den demokratiefeindlichen Tendenzen in der AfD schockiert. Erst seitdem die extremen Themen, die bei einem Treffen in Potsdam von einigen Mitgliedern der Partei besprochen wurden, publik geworden sind, ist eine Gegenbewegung deutlich sichtbar geworden: Auch in Neuwied werden seither Veranstaltungen der Partei ...